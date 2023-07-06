Визовый центр Италии в Москве прекратил прием документов у туристов из регионов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Визовый центр Италии в Москве VMS с 6 июля не принимает документы у туристов, имеющих временную регистрацию в столице, сообщает сайт центра.

Теперь подать документы на итальянскую визу в столице могут только жители Москвы и Московской области с постоянной регистрацией.

Граждане, зарегистрированные в Петербурге, Мурманске, Пскове, Архангельске, Вологде, Великом Новгороде и в Карелии должны подавать документы в визовый центр Италии (VMS) в Петербурге.

Заявители, имеющие постоянную регистрацию в других регионах, должны обращаться в визовый центр Almaviva.

Документы принимаются только по предварительной записи.