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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

После массовой драки на стройке в Москве задержали 139 человек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Свиблове на стройке 16 ноября произошла массовая драка, пострадали два человека, сообщили в ГУ МВД по Москве.

После этого были задержаны и доставлены в отдел полиции 139 человек.

"Предварительно установлено, что между рабочими возник бытовой конфликт, переросший в потасовку, в результате которой двое участников инцидента обратились за медицинской помощью", - говорится в пресс-релизе.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 статьи 213 УК). Кроме того, 76 человек привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).

В полиции продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

МВД Москва Свиблово
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