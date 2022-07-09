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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Свыше 30 человек задержали после потасовки на Москворецком рынке в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полицейские доставили в отделение более тридцати участников массового конфликта на Москворецком рынке на юге столицы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Главного управления МВД по Москве".

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка между гражданами на Болотниковской улице. Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили в МВД, устанавливаются личности участников драки, а также наличие пострадавших.

Москва Москворецкий рынок МВД
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