"Ростех" разработает программу, предсказывающую массовые беспорядки

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Национальный центр информатизации" (структура "Ростеха") к 2022 году разработает специальное программное обеспечение, которое позволит предсказывать массовые волнения, а также предотвращать их эскалацию, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу МЧС и проект методики прогнозной и аналитической модели "Массовые беспорядки" (ПАМ МБ).

Работы ведутся в рамках проекта МЧС "Безопасный город". Задача разрабатываемой программы - предсказывать возникновение беспорядков и динамику их развития в краткосрочной перспективе, заявил изданию руководитель проектного офиса АПК "Безопасный город" Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный. Прогнозирование будет основываться на методах машинного обучения, пояснил он.

В МЧС, в свою очередь, сообщил, что проект методики ПАМ МБ "направлен на согласование в заинтересованные ведомства и органы власти".

В упомянутом документе, по данным "Ъ", описаны принципы работы будущей системы, там также содержатся определения "митинга", "политического конфликта", "протестного потенциала", "религиозного конфликта", "антиполицейских проявлений" и т. д. В проекте также приведены примеры массовых беспорядков, в частности, массовая драка на Хованском кладбище в Москве в мае 2016 года и столкновения с участием футбольных фанатов на Манежной площади в столице в декабре 2010 года.

ПАМ МБ способна предсказывать такие события, она будет проводить "многофакторный мультивариантный анализ вероятностей возникновения массовых беспорядков и несанкционированных публичных мероприятий", говорится в статье. Для этого программа будет анализировать сообщения в СМИ, соцсетях, данные из систем интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественного транспорта.

Если же массовые беспорядки уже начались, система, по задумке ее создателей, должна помочь предотвратить их эскалацию - она будет анализировать число участников митинга, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество силовиков, обеспечивающих порядок, и так далее.

Президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров полагает, что существующие в мире цифровые платформы уже могут делать подобный анализ. Для реализации упомянутого проекта, по его мнению, нужно лишь научить искусственный интеллект "извлекать необходимую информацию из накапливаемой базы знаний". В свою очередь директор по развитию веб-технологий в компании Artezio Сергей Матусевич считает, что для предсказывания с помощью ИИ массовых беспорядков "потребуется проделать большую работу по его обучению".