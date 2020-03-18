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Осуждены еще два участника драки на Хованском кладбище

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к реальным срокам в колонии еще двух участников массовой драки на Хованском кладбище в Москве. Георгий Макарьев получил три года девять месяцев, Шахмохмад Шаптуркаев - два года и два месяца лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.

Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч.2 ст. 212 УК).

"Следователями установлено, что Георгий Макарьев, являясь лидером общественной организации "Здоровая нация", а также Шахмохмад Шаптуркаев участвовали в массовых беспорядках с целью силового вытеснения трудовых мигрантов, граждан Республики Таджикистан с территории кладбища", - говорится в пресс-релизе столичного управления СКР.

Драка на кладбище произошла 14 мая 2016 года. Суд и следствие установили, что в результате беспорядков и стрельбы погибли три человека и еще больше тридцати были ранены.

Мосгорсуд 14 ноября 2018 года приговорил 16 жителей Московского региона и Чечни в возрасте от 24 до 44 лет к лишению свободы на сроки от 3,5 до 11,5 лет за участие в этом конфликте.

Один из организаторов драки, бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 "Ритуала" Юрий Чабуев приговорен к 11 годам заключения за организацию беспорядков и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Другому организатору драки - соучредителю спортивной организации "Здоровая нация" Александру Бочарникову - суд назначил девять лет в колонии строгого режима.

Дел еще двух предполагаемых участников драки выделены в отдельное производство, они объявлены в международный розыск.

Юрий Чабуев Мосгорсуд Хованское кладбище Ритуал Здоровая нация

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