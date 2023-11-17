Объем льготного кредитования в туризме по нацпроекту МСП составил 42 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем льготного кредитования туризма по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" вырос вдвое и составил 42 млрд рублей в январе-сентябре 2023 года, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом в Мурманской области.

Меры поддержки направлены на создание туристической инфраструктуры, строительство новых гостиниц и отелей, расширение и реновацию номерного фонда.

Решетников отметил, что в рамках национальной гарантийной системы более 30 млрд рублей кредитов и прочей финансовой поддержки получил микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли, в том числе 7 млрд рублей кредитов привлекли компании из сферы туризма с использованием "зонтичных" поручительств корпорации МСП. Чаще всего финансирование было направлено на ремонтные работы, приобретение мебели, оборудования и техники.

Как уточнили в пресс-службе корпорации МСП, в число получателей поддержки вошли более 100 компаний, которые привлекли финансирование на реализацию новых проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

"Важно, что появление качественной туристической инфраструктуры, в том числе новых отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов удовлетворит возросший спрос на внутренний туризм", - подчеркнули в пресс-службе.