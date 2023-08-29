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Минэкономразвития отметило, что спрос на путешествия по РФ растет и без кэшбэка

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Решение о переносе мер государственной поддержки в сфере туризма со спроса на предложение было принято своевременно, спрос на путешествия по России растет и без стимулирующих мер, считают в Минэкономразвития РФ.

Как подчеркивают в ведомстве, в этом году ключевые показатели отрасли превысили уровень допандемийного 2019 года: россияне больше путешествуют по стране, в 1,5 раза увеличилась выручка бизнеса, компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру.

"Сконцентрировали на туризме дополнительные меры поддержки: программы Корпорации МСП, особые экономические зоны и другие инструменты регионального развития. Сместили фокус поддержки со спроса на предложение - это было своевременное решение. Программы кэшбэка хорошо сработали в ковид и в начале санкций. Сейчас спрос растет и без стимулирующих мер", - говорится в материалах Минэкономразвития к Стратегической сессии в правительстве РФ.

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По данным ведомства, рост числа турпоездок по России составил 17% в первом полугодии 2023 года в сравнении с тем же периодом 2022.

"Потенциал отрасли составляет 140 млн турпоездок до 2030 г. Из них 53 млн - это новые поездки. Для определения числа турпоездок считаем только туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения", - подчеркивают в министерстве.

По его прогнозу, число поездок по России будет расти за счет тех, кто сейчас не путешествует, и кто будет делать это чаще.

"Вырастут короткие поездки на выходные формата Москва-Тверь или Екатеринбург-Тюмень. И поездки на курорты - в Сочи, Крым, Кавказ, Алтай, в том числе за счет тех, кто привык отдыхать за границей. Поэтому нужны круглогодичные точки притяжения, новые гостиницы, недорогие билеты и удобная логистика для автотуризма", - сообщает Минэкономразвития.

Программа туристического кэшбэка действовала в РФ в 2020-2022 годах для поддержки спроса на путешествия по стране в низкий сезон. В ее рамках туристы могли приобрести туры по России и размещение в отелях в межсезонье со скидкой 20%, но не более 20 тыс. рублей. По оценке туроператоров, отмена программы в 2023 году снизила спрос на путешествия в отдаленные регионы России и в межсезонье.

Минэкономразвития РФ
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