Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что Запад продолжит поиск новых вариантов давления на Россию, и не исключают возможности диверсий.

"Конечно, нам нужно сохранять максимальную собранность, потому что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору программу "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отвечая на вопрос о том, насколько велик риск того, что Запад, исчерпав варианты санкций, пойдет на какие-то диверсии в отношении России, о чем говорил президент РФ Владимир Путин, Песков сказал: "Президент неспроста это говорит. Он все-таки обладает определенной информацией, у него есть резон так говорить".

"Мы видим, - продолжил Песков, - что западники мучаются, потому что санкции не бьют так, как они должны бить". "Более того, мы как всегда ухитрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше", - сказал пресс-секретарь президента.

"Конечно, способны они на многое, не гнушаются ничем", - заключил представитель Кремля.