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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В Кремле не сомневаются, что санкции против РФ сохранятся на долгие годы

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве понимают, что антироссийские санкции Запада сохранятся на долгие годы, учитывают это при выстраивании своей экономической политики, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление помощника госсекретаря США Джеффри Пайетта о том, что Вашингтон стремится вдвое сократить доходы России от экспорта энергоносителей к 2030 году, а санкции Запада сохранятся надолго, Песков сказал: "Я, честно говоря, не видел этого заявления, но если то, что вы говорите, соответствует действительности, то мы не сомневаемся в том, что эти санкции на долгие годы".

"Без заявления этого уважаемого представителя мы это и так знали", - добавил Песков. "Исходим из этого, выстраивая наши планы", - отметил представитель Кремля.

Песков отметил также, что в Москве не сомневаются в том, что "США будут продолжать попытки оказывать давление и на Россию, и на, в том числе всю систему международных торговых и экономических отношений, по сути, разрушая существующие форматы этих отношений".

Он подчеркнул, что "это не что иное, как незаконные попытки оказывать давление на экономику РФ". "И это мы тоже понимаем и исходим из этого, выстраивая нашу линию", - сказал Песков.

"К этому стоит добавить, что США - это крупнейшая экономика, но не единственная мировая экономика. Есть экономика, которая догоняет Соединенные Штаты - это Китай, есть растущие экономики, у которых есть свои потребности в энергоресурсах. Мир гораздо более многообразен, чем США", - отметил Песков, добавив, что "американоцентричный мир завершается и наступает многообразие, в том числе в международных экономических отношениях".

Дмитрий Песков США
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