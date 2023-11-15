Боррель предложил в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 юрлиц и физлиц

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил включить в санкционные списки по России более 120 физических и юридических лиц в рамках 12-го пакета антироссийских мер, сообщает Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Глава дипломатии ЕС выдвинул идею ввести санкции еще в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении ЕВС.

Помимо этого Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают принять ограничения на импорт и экспорт дополнительных категорий товаров, а также одобрить меры по повышению эффективности "потолка цен" на нефть РФ и по противодействию обходу санкций.

Предложения также включают санкции в отношении представителей российского военного и оборонного сектора, а также IT-сферы.

Ранее сообщалось, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) внес в повестку заседания в пятницу обсуждение предложений по 12-му пакету ограничительных мер в отношении России.

"Решение Совета ЕС и исполнительный регламент, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - такой пункт значится в повестке на 17 ноября по разделу внешнеполитических вопросов.

Ранее в среду издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что на пятницу запланировано "первое обсуждение пакета санкций".

Вслед за согласованием пакета на уровне Coreper официальное решение должно быть принято Советом ЕС, и после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза оно вступит в силу. По прогнозу источников Politico, планируется завершить эту процедуру до саммита ЕС 14-15 декабря.

В среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на внутренние документы ЕС, что Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских санкций предлагает ввести запрет на экспорт некоторых типов станков и деталей к ним. Согласно информации агентства, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Кроме того, по данным Bloomberg, Брюссель рассматривает возможность ограничений на такие товары, как литиевые батареи, термостаты, некоторые химикаты, двигатели для беспилотников.

Также по информации Bloomberg, как и ожидалось, в проект предложений по новому пакету включен запрет на поставки российских алмазов с 1 января. Вместе с тем предложены дополнительные меры, которые позволят, по мнению Брюсселя, обеспечить соблюдение "потолка цен" на российскую нефть.