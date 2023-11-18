Что произошло за день: суббота, 18 ноября

Неудачный запуск лунной ракеты SpaceX, поражение Даниила Медведева и готовность Минспорта платить ВАДА

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Неудачей закончился второй тестовый запуск лунной ракеты SpaceX. Первая ступень ракеты после отделения взорвалась в воздухе, с кораблем была потеряна связь примерно через 10 минут полета.

- Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Илона Маска. Миллиардер ранее согласился с постом, в котором утверждается, что "еврейские сообщества продвигают ту же диалектическую ненависть против белых, которую они требуют прекратить в отношении их самих".

- Дмитрий Песков уверен, что Запад продолжит поиски вариантов давления на Россию. Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что государству удалось сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций.

- Израильские военные заявили о расширении операции в секторе Газа. Как поясняется, это необходимо, "чтобы наносить удары по террористам и по инфраструктуре ХАМАС".

- В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА. В ведомстве пояснили, что ждут новую формулу финансирования для государств.

- Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP. Он уступил итальянцу Яннику Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6.