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Ураган стал причиной задержки десятков поездов в Сибири

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия привели к задержке поездов в Кемеровской области и Алтайском крае, сообщает пресс-служба западно-Сибирской железной дороги в воскресенье

"В воскресенье в 06:17 (02:17 по Москве) на станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и два пассажирских поезда", - говорится в сообщении.

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В пригородных кассах от остановочного пункта Развилка до станции Среднесибирская из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов, их возможно купить непосредственно в поездах разъездными кассирами.

Также сообщается, что на территории Кемеровской области из-за сложных погодных условий были задержаны на час поезда Новокузнецк-Новосибирск, Абакан-Москва, а также четыре пригородных поезда.

Отмечается, что во всех случаях во время стоянки поездов в вагонах поддерживалась оптимальная температура воздуха.

Как сообщалось, в нескольких регионах Сибири из-за сильного ветра нарушено электроснабжение, без света остались десятки тысяч абонентов.

Алтайский край Кемеровская область
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