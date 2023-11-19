Горняков из четырех шахт Кузбасса вывели на поверхность из-за последствий урагана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение всех угольных предприятий Кузбасса, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации региона.

В связи с ураганным ветром в Кемеровской области происходят порывы высоковольтных линий электропередачи, из-за чего эпизодически отключалась электроэнергия на подстанциях, которые питают угольные предприятия

"Как рассказал министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев, отключения были в 9 шахтах, в 4 из них пришлось вывести людей - электроэнергии не было более 30 минут. Сейчас шахтеры находятся в безопасности. В настоящее время практически на всех предприятиях подача электроэнергии восстановлена, работают системы жизнеобеспечения, подкачки воды и проветривания шахт", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в ближайшие два часа на территории области ожидается усиление ветра до ураганных значений до 33-35 м/с и более.