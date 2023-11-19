Режим ЧС введен в Новокузнецке из-за последствий урагана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Новокузнецка Кемеровской области Сергей Кузнецов объявил в городе режим чрезвычайной ситуации.

"В городе объявлена чрезвычайная ситуация с 08:00 19 ноября. Аварийная служба работает по устранению аварий на высоковольтных сетях. Мы находимся в пике отключения. Привлекается помощь аварийных бригад соседних регионов. Высотные работы на сетях будут проводиться только при снижении скорости ветра ниже 10 м/с. Ориентировочное время включения электричества - не ранее 20:00", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, из-за отсутствия электричества нарушена работа водозаборов, отключены 23 котельные, из-за чего нет отопления в части районов. "К сожалению, есть пострадавшие и жертвы: 6 человек пострадали, 2 погибли. Со всеми пострадавшими проводится особый медицинский контроль", - уточнил мэр.

В городе повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей, 45 объектов социальной инфраструктуры.

"В понедельник отменяются занятия первой смены в школах. По работе второй смены будет принято решение в 9:00 20 ноября. Принято решение - приостановить работу детских садов в понедельник. При восстановлении подачи ресурсов, работа детских садов будет восстановлена. Актуальная информация о работе образовательных организацией будет размещена в родительских чатах", - отметил Кузнецов.

Мэр поручил провести проверку всех вывесок на безопасность, срочно демонтировать все нарушенные конструкции.