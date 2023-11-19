В Красноярском крае 113 населенных пунктов остались без света из-за урагана

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Отключение электроснабжения, по последним данным, затронуло более ста десяти населенных пунктов Красноярского края, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по краю.

"Ситуация на данный момент: под отключение попало 113 населенных пунктов, срывы кровель в семи муниципальных образованиях. Для проведения аварийно-восстановительных работ привлечено 26 бригад ПАО "Россети Сибирь" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий урагана привлекаются 113 человек, 32 единицы техники.

Ранее сообщалось, что ураган повредил кровли в пяти муниципалитетах Красноярского края, частично отключено электроснабжение в 12 муниципальных образованиях: под отключение электричества попало до 35 тыс. человек.