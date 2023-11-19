Более 44 тыс. человек остались в Иркутской области без света

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер угрожает нескольким населенным пунктам Иркутской области, сообщает в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Город Нижнеудинск, а также ряд населенных пунктов Тайшетского и Чунского районов попали под отключение электроэнергии в превентивных целях из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по состоянию на 20:00 по местному времени, без электроснабжения остались 30 населенных пунктов в трех районах (Тайшетский, Чунский, Нижнеудинский): 9 910 жилых домов, 44 168 человек, 50 социально значимых объектов.