Более 160 населенных пунктов Красноярского края остаются без света из-за урагана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Устранение последствий сильного ветра продолжается в Красноярском крае, сообщает пресс-служба главка МЧС по региону.

"Обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеоявлений на территории Красноярского края на 08:00 (04:00 мск): остаются отключенными 161 населенный пункт; отмечаются срывы кровель и падения деревьев в 10 муниципальных образованиях, (...) повреждено 12 автомобилей. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для проведения аварийно-восстановительных работ привлекли 61 бригаду - 174 человека и 63 единицы техники ПАО "Россети Сибири" и АО "Красноярская региональная энергетическая компания".

"Напоминаем, что сильный ветер продержится в крае еще и сегодня. Порывы будут достигать 25 м\с и более. На дорогах гололедица", - добавили спасатели.