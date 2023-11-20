Более 14 тыс. жителей Приангарья остаются без электричества из-за непогоды

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Восстановительные работы продолжаются в населенных пунктах Иркутской области, оставшихся из-за непогоды без электроснабжения, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Без электричества остаются 42 населенных пункта в шести районах региона: Тайшетском, Чунском, Братском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Усть-Кутском. Всего отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14607 человек, а также 47 социально значимых учреждений", - говорится в сообщении.

В восстановительных работах задействованы 92 человека, 35 единиц техники.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 ноября по области местами ожидаются северо-западный, юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с, по озеру Байкал - до 32-37 м/с.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Иркутской области более 44 тысяч человек остались без электроснабжения из-за превентивного отключения в связи с сильным ветром.