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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Более 225 тысяч жителей Сибири остались без электричества из-за ураганного ветра

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер привел к массовым отключениям электроснабжения в нескольких регионах Сибири, сообщает Минэнерго РФ.

"По состоянию на 16:00 (мск) отключены: ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС" - 33,2 тыс. человек; ООО "КЭнК" - 39,3 тыс. человек (...) Алтайский край - отключены 16 тыс. 242 человека (...) Красноярский край - около 96 тыс. человек (...) Новосибирская область - 9,8 тыс. человек (...) Хакасия - 13,7 тыс. человек (...) Иркутская область - 17,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество отключенных абонентов составило 225 442.

В Минэнерго отметили, что сила ветра достигала 30 м/с, массовые отключения фиксировали в Кузбассе, Алтайском и Красноярском краях, а в Хакасии, Новосибирской и Иркутской областях отключения были, но массовых нарушений в распредсетевом комплексе на зафиксировано.

Алтайский край Иркутская область Минэнерго Новосибирская область Россети Сибирь Кузбасс
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