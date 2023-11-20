В Омской области ввели режим повышенной готовности после шторма

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Омской области ввели режим повышенной готовности, чтобы восстановить электроснабжение в 80 населенных пунктах, нарушенное из-за штормового ветра, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Режим повышенной готовности вводится до особого распоряжения.

"Обсудили с коллегами из всех служб ход устранения последствий непогоды, из-за которой в наших районах наблюдались отключения электроэнергии и перебои со связью. Благодаря круглосуточной работе энергетиков за вчерашний день линии электропередач были восстановлены в более 200 населенных пунктах. Сейчас работы продолжаются в около 80 населенных пунктах", - написал Хоценко в Telegram после экстренного заседания региональной комиссии по ЧС.

Губернатор также сообщил, что из-за отключения электроэнергии в 17 районах области наблюдаются перебои со связью.

"Поставил задачу региональному Минцифры оперативно отрабатывать все заявки от жителей и в максимально короткие сроки подключать базовые станции, по мере восстановления электроснабжения", - сообщил он.