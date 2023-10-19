РФ в 2023 году увеличила поставки нефти в Китай на 25%, до 75 млн тонн

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия по итогам 8 месяцев 2023 года стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию, сообщил ответственный секретарь президентской Комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе Пятого российско-китайского энергетического бизнес-форума.

"В этом году в Китай уже поставлено более 75 млн тонн российской нефти, что на 25% больше, чем в прошлом", - уточнил он.

"В этом году экспорт российского газа в Китай обновит исторический максимум - будет поставлено более 30 млрд кубометров газа. Обсуждаются новые возможности в сфере транспортировки российского природного газа в Китай, в том числе через территорию Монголии", - продолжил Сечин.

По итогам прошлого года Китай также стал крупнейшим покупателем российского угля - поставки выросли на четверть и составили 67 млн тонн, отметил он. Кроме того, руководитель НК добавил, что расширяется взаимодействие в атомной сфере, флагманом которого является АЭС "Тяньвань" - один из крупнейших проектов экономического сотрудничества между Россией и Китаем. "В настоящее время на Тяньваньской атомной станции сооружаются два энергоблока по российскому проекту мощностью по 1200 МВт каждый. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему страны миллиарды киловатт-часов электроэнергии", - подчеркнул он. Также в провинции Ляонин строится АЭС "Сюйдапу". "На фоне ренессанса атомной энергетики в мире перспективным направлением сотрудничества видится совместная работа с китайскими коллегами по сооружению энергоблоков в третьих странах", - полагает секретарь презкомисии.

"Считаю, что новой вехой сотрудничества наших стран могут стать прямые инвестиции в энергетику и смежные отрасли экономики как привилегия для наших китайских партнеров, для которых в текущих условиях открываются новые возможности", - сказал Сечин.

"В контексте событий, происходящих сейчас на Ближнем Востоке, важно отметить безопасность поставок российской нефти в КНР. Эта нефть поступает по нефтепроводу ВСТО, который в текущей ситуации представляется нам гораздо более надежным каналом транспортировки по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал ввиду растущей геополитической нестабильности этих регионов", - заявил он.

"Россия производит 12% мирового объема жидких углеводородов, на Китай приходится 14% их мирового потребления. Значительный взаимный товарный поток, а также товарные потоки третьих стран и возможности клиринга позволили нашим странам оперативно перейти на расчеты в национальных валютах. В результате их доля в российско-китайских расчетах составляет в настоящее время 90 %", - сообщил Сечин. "Важно продолжать расширять практику использования юаня и рубля как на двусторонней основе, так и в расчетах с третьими странами. Конечно, для этого требуется поддержка Банка России и Народного Банка Китая, более тесное межбанковское взаимодействие и его практическая направленность на реализацию конкретных проектов. Убежден, что потенциал этого сотрудничества выльется в кратное увеличение товарооборота", - указал он.

"Россия и далее нацелена на укрепление и углубление сотрудничества с китайской стороной по всей цепочке создания добавленной стоимости в энергетике и смежных областях, включая технологии, поставки оборудования и финансирование проектов. Убежден, что потенциал нашего сотрудничества огромен, и мы находимся только в начале пути его реализации", - резюмировал Сечин.