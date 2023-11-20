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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Кремль назвал надуманными обвинения в доставке мигрантов на финскую границу

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис.

"В данном случае я бы не стал комментировать (данные сообщения). Подобные обвинения мы не принимаем", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, и в этом плане наши пограничники полностью соблюдают все свои служебные инструкции".

"А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то опять же мы тут не принимаем такие обвинения в наш адрес", - сказал он.

В Кремле также прокомментировали сообщения властей Финляндии о том, что принято решение о закрытии пунктов пропуска на сухопутной границе с Россией в ближайшие дни..

"Ничего, кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. И конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой страны", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ.

При этом Песков подчеркнул, что "вряд ли сейчас мы способны повлиять (на решение властей Финляндии), потому что как такового диалога нет и не по нашей вине – не мы были инициаторами сворачивания диалога".

Ранее правительство Финляндии решило закрыть на границе с Россией в ночь на 18 ноября переходы на юго-востоке страны – Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Чиновники объяснили это невозможностью принять нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в Финляндию через Россию, а также высказывали подозрения, что приток нелегалов носит контролируемый характер.

Дмитрий Песков Финляндия
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