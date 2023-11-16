Перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусные рейсы между РФ и Финляндией

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Lux Express с 18 ноября приостановит автобусное движение между РФ и Финляндией.

"17 ноября последние рейсы автобусов Lux Express на финском направлении будут с отправлением из Санкт-Петербурга в 15:00 и из Хельсинки в 14:00" - сказали "Интерфаксу" в российском представительстве Lux Express.

При этом пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, перевозчик предлагает поменять их на билеты по другим направлениям или получить компенсационный код на бесплатную поездку на автобусах компании.

На сайте перевозчика сообщается, что компания в настоящее время выполняет рейсы в Финляндию только из Петербурга.

Ранее в четверг о временной приостановке автобусных перевозок между РФ и Финляндией с 18 ноября заявил автобусный перевозчик Ecolines.

Правительство Финляндии решило закрыть на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, переходы на юго-востоке страны Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года.

Западные СМИ отмечают, что в последние недели значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу, при этом российские власти изменили свое поведение и стали разрешать гражданам третьих стран въезжать на финскую границу без виз.

Lux Express работает в 6 странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе в России компания осуществляет рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.