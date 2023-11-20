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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Москва предупредила о несоответствии интересам Хельсинки полного закрытия границы

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Возможное полное закрытие российско-финской границы не будет соответствовать интересам Финляндии, Россия при принятии решения об ответных мерах будет руководствоваться национальными интересами, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Мне очень трудно комментировать то, что еще не произошло, но судя по тому, как принимаются решения в западноевропейских столицах, нельзя исключать никаких вариантов. Хотя такое решение очевидным образом будет противоречить национальным интересам Финляндии", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможных ответных мерах в случае полного закрытия российско-финской границы, замминистра подчеркнул, что любые возможные ответные меры будут "прежде всего соотноситься с национальными интересами" России.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре из восьми переходов на границе с Россией на юго-востоке страны - Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. Чиновники объяснили это невозможностью принять нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть в Финляндию через Россию, а также высказывали подозрения, что приток нелегалов носит контролируемый характер.

Позднее сообщалось, что был закрыт и пятый КПП - Вартиус, рядом с которым пограничники и военные начали дополнительно укреплять границу. Вечером с карельской стороны у КПП Вартиус для мигрантов обустроили пункт обогрева, однако утром в региональном МЧС сообщили, что иностранцев всех из приграничной зоны вывезли, а пункт обогрева убрали.

20 ноября Вартиус утром открылся для движения в обычном режиме.

Комментируя закрытие четырех КПП Финляндией, пресс-секретарь президента Дмитрия Песков выразил глубокое сожаление в связи с тем, что "очень добрые" и прагматичные отношения, "основанные на взаимном уважении" двух стран сменила "исключительно русофобская позиция" руководства Финляндии.

Он также назвал надуманными и неприемлемыми обвинения российской стороны в организации притока нелегальных мигрантов к границе.

Александр Грушко МИД Финляндия Дмитрий Песков Вартиус Карелия
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