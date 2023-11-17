Путин заявил о праве представителей ЛГБТ выигрывать на культурных конкурсах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выступил за равноправие при присуждении различных кинопремий, без акцента на проблемы ЛГБТ-сообщества.

"Эти темы, эти люди (сексуальные меньшинства, трансгендеры и т.д.) имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, что только они выигрывают эти конкурсы, вот это ни к чему", - сказал глава государства на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, комментируя соответствующее высказывание известного кинорежиссера Эмира Кустурицы.

По словам Путина, "это вот равноправие, о котором говорил министр культуры ЮАР". "Оно, это равноправие, должно быть везде, во всем, в том числе и в конкурсах в сфере культуры", - отметил президент.

Выступая на форуме, всемирно известный кинорежиссер посетовал, что в последнее время в мировой культуре, в том числе и в кино появилась тенденция присуждать главные премии представителям сексуальных меньшинств и в целом ЛГБТ-сообществу, а также произведениям на темы их проблем.

Российский лидер в целом согласился с этим мнением и добавил: "Да, мы действительно видим, что на всяческих конкурсах, там, в западных странах, для того, чтобы что-то выиграть нужно либо рассказать, либо написать, либо показать из жизни сексуальных меньшинств, трансгендеров, трансформаторов, много всяких там названий".