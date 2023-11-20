"АвтоВАЗ" заявил, что иностранные банки блокируют платежи компании из-за санкций

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ужесточение санкционного режима после включения "АвтоВАЗа" в американские санкционные списки в сентябре этого года привело к блокировке платежей компании со стороны иностранных банков как недружественных, так и дружественных стран, заявил президент компании Максим Соколов на парламентских слушаниях в Совете Федерации в понедельник.

"Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции", - сказал Соколов, комментируя последствия включения компании в SDN List.

"Причем это идет, к сожалению, повсеместно - не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков", - добавил глава "АвтоВАЗа".

На прошлой неделе Соколов в кулуарах выставки "Транспорт России - 2023" сообщил журналистам, что сентябрьское включение "АвтоВАЗа" в санкционные списки США заставило компанию скорректировать заявленные ранее планы выпуска 400 тыс. автомобилей в этом году. Фактический объем производства в связи с этим теперь планируется в пределах 10% меньше.

"Мы выйдем примерно на те плановые показатели, о которых говорили еще год назад, но совершенно в иных условиях. Это будет чуть меньше 400 тыс. автомобилей - коррекция будет в пределах 10% по понятной причине, из-за санкций. Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено и, конечно, эта цифра будет откорректирована в таких условиях", - говорил Соколов.

Он отмечал, что при попадании в санкционный список Минфина США фактически "повторный был сбой логистических, финансовых цепочек и многого-многого всего". "Это был такой серьезный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что. Мы не снизили производительность наших конвейеров, мы идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм (очередность производства разных версий моделей автомобилей - ИФ), по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность", - говорил Соколов журналистам на прошлой неделе.

Оценивая влияние санкционных ограничений последних месяцев, топ-менеджер отметил, что по сравнению с адаптационным периодом начала 2022 года оно воспринимается как ограниченное. "Если в прошлом году на первом, втором, третьем пакетах санкций "АвтоВАЗ" глухо встал по всем производственным линиям и площадкам, то сейчас мы немножко, не снизив производительность, приостановили темп производства во вторую смену по Vesta. И перестали работать по субботам и воскресеньям. Все остальные смены работают в полном объеме и с той же самой производительностью", - говорил глава компании.

По данным "АвтоВАЗа", за январь-октябрь 2023 года компания произвела 293 тыс. автомобилей. Продажи Lada в РФ за тот же период, как сообщалось, составили почти 283,5 тыс. шт., что практически вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года.