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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в России Антти Хелантеря в понедельник был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за решения финских властей закрыть ряд контрольно-пропускных пунктов на российско-финской границе, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", - добавили на Смоленской площади.

В сообщении отмечается, что решение Финляндии, принятое "под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков", является провокационным и идет в русле попыток обострить двусторонние отношения.

"Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - подчеркнули в МИД РФ.

На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре из восьми пропускных пунктов на границе с Россией, по заявлениям финских властей, из-за ситуации с мигрантами, стремящимися попасть в страну. Позднее был закрыт и пятый КПП "Вартиус", а в СМИ появились сообщения о возможном полном закрытии российско-финской границы.

МИД РФ Финляндия
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