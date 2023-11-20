МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Посол Финляндии в России Антти Хелантеря в понедельник был вызван в МИД России, ему выражен протест из-за решения финских властей закрыть ряд контрольно-пропускных пунктов на российско-финской границе, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе", - добавили на Смоленской площади.

В сообщении отмечается, что решение Финляндии, принятое "под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежища на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков", является провокационным и идет в русле попыток обострить двусторонние отношения.

"Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшихся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы", - подчеркнули в МИД РФ.

На прошлой неделе Финляндия закрыла четыре из восьми пропускных пунктов на границе с Россией, по заявлениям финских властей, из-за ситуации с мигрантами, стремящимися попасть в страну. Позднее был закрыт и пятый КПП "Вартиус", а в СМИ появились сообщения о возможном полном закрытии российско-финской границы.