Премьер Финляндии не исключил дальнейшие меры на границе с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Финляндия может принять дальнейшие меры, такие как закрытие КПП на границе с Россией, если будет такая необходимость, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в понедельник.

"Ситуация развивается в плохом направлении. Если изменений не будет, мы примем больше мер и, если необходимо, то быстро", - приводит слова министра газета Yle.

В сообщениях СМИ отмечается, что, по словам Орпо, Финляндия видит признаки того, что рост числа мигрантов, которые пытаются попасть через Россию в Финляндию, не случаен, а является результатов неких "организованных усилий".

На прошлой неделе Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе с Россией, по заявлениям финских властей, из-за ситуации с мигрантами, стремящимися попасть в страну. Позднее в СМИ появились сообщения о возможном полном закрытии российско-финской границы.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми обвинения в том, что российские пограничники доставляют мигрантов на финскую границу, чтобы спровоцировать кризис. МИД РФ выразил послу Финляндии протест в связи с закрытием КПП на границе.