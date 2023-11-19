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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией

Финские военные и пограничники возводят заграждения на границе с Россией
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Финские военные совместно с пограничниками возводят заграждения на границе с Россией, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что возведение дополнительных защитных барьеров началось в финском Вартиусе, остающемся действующим погранпереходе на границе с Россией.

"При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов", - пишут издания.

Отмечается, что "сейчас ситуация спокойная, но, по данным разведки, "вероятно, что иммигрантов со стороны России будет прибывать все больше и больше".

В охране финско-российской границы задействовано более 1,3 тыс. сотрудников погранслужбы, также на нее было переброшено подкрепление из числа полицейских.

Правительство Финляндии приняло решение закрыть на границе с Россией в ночь на 18 ноября переходы на юго-востоке страны - Ваалимаа, Нуйямаа, Ниирала и Иматра. На восточной границе остаются открытыми пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи.

Это решение было обосновано тем, что в последнее время, по данным финских СМИ, значительно возросло число просителей убежища, пытающихся попасть в Финляндию через российскую границу.

Финляндия Вартиус
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