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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Путин рассчитывает на партнерство с избранным президентом Аргентины Милеем

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравление Хавьеру Керарду Милею в связи с избранием президентом Аргентины, в котором выразил надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом.

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"Примите поздравления по случаю Вашего избрания на пост президента. Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Буэнос-Айресом в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам", - говорится в поздравительной телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Президент РФ пожелал Милею "успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также здоровья и благополучия".

Владимир Путин Аргентина Хавьер Милей
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