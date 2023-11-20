Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

ЕС рассчитывает на укрепление сотрудничества с новой администрацией Аргентины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и призвал содействовать завершению переговоров ЕС-МЕРКОСУР (общий рынок государств Южной Америки). Его заявление было опубликовано 20 ноября в Брюсселе.

"Новое правительство Аргентины, приступающее к полномочиям в сложных экономических обстоятельствах, может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства ради достижения положительных результатов для наших обществ, в том числе путем скорейшего завершения переговоров по соглашению об ассоциации ЕС-МЕРКОСУР, - заявил Боррель. - За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и широкомасштабные отношения, основанные на общих ценностях".

Дипломат назвал прошедшие в стране выборы "демократическими, мирными и организованными", Аргентину - "важным глобальным игроком" и выразил надежду, на сотрудничество ЕС с новой администрацией для решения глобальных проблем".

Ранее о готовности сотрудничать с будущей администрацией Милея заявили в Вашингтоне.

Аргентина Евросоюз Жозеп Боррель Хавьер Милей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В США готовы сотрудничать с новым президентом Аргентины

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

В Карелии убрали пункт обогрева для мигрантов на границе с Финляндией

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

Глава "дочки" GM по выпуску беспилотных автомобилей подал в отставку

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

FT сообщила о вероятном продлении ограничений ОПЕК+ на добычу нефти

Brent подорожала до $81,16 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 ноября

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели

Маск сообщил, что следующий запуск Starship может состояться через 3-4 недели
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС опровергли сообщения о прекращении огня

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил, что в ходе операции Израиля в Газе погибли 13 тысяч человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });