ЕС рассчитывает на укрепление сотрудничества с новой администрацией Аргентины

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины и призвал содействовать завершению переговоров ЕС-МЕРКОСУР (общий рынок государств Южной Америки). Его заявление было опубликовано 20 ноября в Брюсселе.

"Новое правительство Аргентины, приступающее к полномочиям в сложных экономических обстоятельствах, может рассчитывать на дальнейшее укрепление нашего партнерства ради достижения положительных результатов для наших обществ, в том числе путем скорейшего завершения переговоров по соглашению об ассоциации ЕС-МЕРКОСУР, - заявил Боррель. - За последние десятилетия ЕС и Аргентина построили тесные, конструктивные и широкомасштабные отношения, основанные на общих ценностях".

Дипломат назвал прошедшие в стране выборы "демократическими, мирными и организованными", Аргентину - "важным глобальным игроком" и выразил надежду, на сотрудничество ЕС с новой администрацией для решения глобальных проблем".

Ранее о готовности сотрудничать с будущей администрацией Милея заявили в Вашингтоне.