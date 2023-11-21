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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Путин объяснил кризис правозащиты в мире действиями Запада

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин выразил убеждение, что глубокий кризис правозащиты в современном мире - это следствие постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования.

В обращении к участникам конференции, посвященной 75-летней годовщине подписания Всеобщей декларации прав человека, президент РФ отметил, что назрел обстоятельный и конструктивный диалог по ключевым проблемам правозащиты в современном мире, поскольку в этой сфере накопились серьезные противоречия.

"Подчеркну, существующий глубокий кризис стал следствием постоянных попыток стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечения своего доминирования", - отметил Путин в своем приветствии участникам конференции, которое опубликовано на сайте Кремля.

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Президент России выразил сожаление в связи с тем, что на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека - Совет по правам человека ООН, Совет Европы и другие, - продемонстрировали свою ангажированность и неспособность решать стоящие перед ними задачи.

"И ввиду их очевидной предвзятости Россия вынуждена была отказаться от членства в этих структурах, продолжая чётко выполнять свои обязательства в области прав человека", - отметил глава государства.

По мнению Путина, сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены. "Налицо потребность обеспечения справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал особенности культурно-исторического развития государств. Значимую роль в достижении этой цели должны сыграть институты гражданского общества", - отметил президент России.

Он выразил уверенность в том, что нынешняя конференция внесёт весомый вклад в решение проблем в правозащитной сфере и будет способствовать расширению взаимодействия с заинтересованными зарубежными партнёрами.

Владимир Путин
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