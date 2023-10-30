Глава СПЧ назвал установку памятников Сталину проблемой общественности, а не властей

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Государство не занимается увековечиванием памяти Сталина, установка ему монументов является частной инициативой, которая является, как минимум, преждевременной, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Во-первых, это не государственная политика, это памятники на частных территориях. Во-вторых, считаю это, мягко говоря, преждевременным. Потому что память о трагических событиях сталинской эпохи жива, и эти события ещё не стали (исключительно) историей для учебников, поэтому надо очень аккуратно относиться к этим вещам", - сказал Фадеев журналистам после возложения цветов к "Стене скорби" - монументу, установленному в память о жертвах политических репрессий.

Так он ответил на вопрос о его отношении к увековечиванию памяти Сталина в различных регионах страны.

По его мнению, "это проблема, скорее, не властей, а проблема общественности". "Местной общественности - там, где эти памятники ставят. Хотелось бы более активной позиции общественности по поводу памятников Сталину",- сказал Фадеев.

"Здесь нельзя давить, ещё раз - это не государственная политика. Но всё-таки надо помнить о жертвах",- подчеркнул глава СПЧ.

День памяти жертв политических репрессий отмечается в РФ 30 октября.

В последнее время в России были зафиксированы случаи установки памятников Сталину. Так, памятник появился в Кировской области - на территории детского парка, а в Великих Луках на территории завода после установки его освятили.