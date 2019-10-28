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Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Около 6,9 млн туристов отдохнули в Крыму с начала 2019 года, что стало рекордом за весь постсоветский период, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов.

"Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 млн 870 тыс. человек. Это на 10% превышает прошлогодний показатель (за аналогичный период - ИФ)", - написал Аксенов в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, больше всего туристов традиционно приехали из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

Среди зарубежных направлений, уточнил Аксенов, лидирует Украина: из соседней страны в Крым в этом году приехали 1 млн 35 тыс. отдыхающих. Также популярен отдых на полуострове среди жителей Белоруссии, Казахстана, Германии и ряда других стран.

"Есть высокий интерес к новогодним праздникам. В целом ряде отелей уровень бронирования (на период зимних праздников - ИФ) превышает 70%, и с каждым днем количество заявок увеличивается", - также отметил глава Крыма.

Как сообщалось, предыдущий рекорд был поставлен по итогам 2018 года: полуостров принял 6,8 млн отдыхающих, что на 26% больше уровня 2017 года.

Сергей Аксенов Крым

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