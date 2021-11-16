Отели Крыма забронированы на новогодние каникулы на 60%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уровень бронирования отдыха в отелях и санаториях Крыма на новогодние каникулы в среднем уже достиг 60%, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

При этом в крупных и востребованных семейных курортных комплексах уже забронировано 90% мест, сказал собеседник агентства.

В министерстве напомнили, что новогоднюю загрузку объектов туротрасли, новые предложения на рынке и тренды сезона, глубину бронирования и спрос на новогодние праздники в целом по стране обсудят на межрегиональном форуме "Интурмаркет. Открытый Крым", который состоится 18-19 ноября.

С января по октябрь Крым посетили 8,7 млн туристов - на 25% больше аналогичного периода 2019 года. Это рекордный показатель для постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года.