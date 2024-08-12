Около 53% запасов нефти РФ к 2023 г. относились к потенциально льготируемым

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Около 53% запасов нефти РФ к началу 2023 года относились к потенциально льготируемым, из них 58% являются трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом сообщается в государственном докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2022 году", опубликованном министерством природных ресурсов и экологии РФ.

"По состоянию на 01.01.2023, по данным Роснедр, около 53% (16,5 млрд т) извлекаемых запасов нефти в России относятся к потенциально льготируемым. Из них 58% (9,6 млрд т) запасов относятся к трудноизвлекаемым, их отличают неблагоприятные для извлечения геологические условия залегания нефти и (или) физические свойства, разработка которых существующими технологиями в условиях стандартных налоговых условий экономически неэффективна. К таким видам отнесены: нефть из баженовских, абалакских, хадумских или доманиковых отложений; сверхвязкая нефть; нефть из низкопроницаемых ачимовских отложений", - говорится в документе.

Для оставшихся 42% (6,9 млрд т) запасов основным признаком отнесения к ТРИЗ является удаленность от основных объектов инфраструктуры и суровые климатические условия.

За последние девять лет ТРИЗ в России увеличились на 30% (на 3,8 млрд т), ежегодный прирост составляет в среднем 3% (0,4 млрд т). За тот же период зафиксирован и рост добычи нефти из ТРИЗ на 144% (на 98 млн т), ежегодный прирост составляет в среднем 16% (11 млн т). Таким образом, значение ТРИЗ при постепенном исчерпании легкодоступных углеводородов возрастает, подчеркивается в докладе.