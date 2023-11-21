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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

В Хакасии от урагана пострадали более 90 социальных объектов и жилых домов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - По оценке властей Хакасии, в результате урагана, прошедшего по региону в минувшие выходные, в девяти муниципальных образованиях пострадали более 90 зданий, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

В том числе пострадали школы, детские сады, больницы, многоквартирные жилые дома, котельные, дома культуры, здания администрации.

Республиканская комиссия по ЧС поручила муниципалитетам до 24 ноября посчитать объем финансирования, необходимого для ремонта.

Также от урагана пострадали пожарные части в Саяногорске, Боградском и Орджоникидзевском районах. Здания пожарных депо будут восстанавливать собственными силами за счет текущего финансирования.

Режим ЧС введен в четырех районах Хакасии - Усть-Абаканском, Орджоникидзевском, Боградском и Ширинском. На региональном уровне до 30 ноября продолжает действовать режим повышенной готовности.

Хакасия МЧС
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