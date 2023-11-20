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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Десять населенных пунктов в Хакасии остаются без света из-за урагана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Последствия штормового ветра продолжают устранять в Хакасии, ограничена подача электроэнергии в 10 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике на своей странице во "ВКонтакте" в понедельник.

"По состоянию на 9:00 (5:00 мск) под ограничением остаются 10 населенных пунктов (Боградский, Орджоникидзевский и Ширинский районы)", - говорится в сообщении.

Как отмечается со ссылкой на информацию Центра управления в кризисных ситуациях, всего ограничение подачи электроснабжения произошло в 46 населенных пунктах: городе Черногорск, Алтайском, Аскизском, Ширинском, Орджоникидзевском и Усть-Абаканском районах.

Штормовым ветром повреждены кровли девяти зданий в Черногорском, Алтайском, Аскизском и Ширинском районах.

Погибших и пострадавших во время непогоды в регионе нет.

В пресс-службе республиканского ГУ МЧС также отмечают, что в понедельник ветер сохранится, хотя и будет не таким сильный как накануне. В связи с этим жителей региона призывают к бдительности и осторожности.

МЧС России Хакасия
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