Финансирование земельной госпрограммы в 2024 году увеличится до 40,7 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России в 2024 году составит 40,7 млрд рублей, сообщил в Telegram вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Это больше, чем предусматривалось в проекте бюджета на 2024 год, - 36,9 млрд рублей.

Выполнение мероприятий госпрограммы вице-спикер обсудил на рабочей встрече с замминистра сельского хозяйства Мариной Афониной.

"Часть бюджетных средств в 2024 году в рамках госпрограммы направят на субсидии. Так, планируется субсидировать подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ, ряда мелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв", - пишет Гордеев.

Кроме того, предусмотрено финансирование строительства и реконструкции объектов федеральной собственности, их капремонта, а также цифровизации.

Госпрограмма была разработана по поручению президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2031 годы. За этот срок необходимо вернуть в сельхозоборот более 13 млн га земель, а также получить достоверные и актуальные сведения о количественных характеристиках и границах всех земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Росреестра, площадь земель сельхозназначения в стране составляет 379 678 400 га.