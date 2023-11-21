Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Финансирование земельной госпрограммы в 2024 году увеличится до 40,7 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России в 2024 году составит 40,7 млрд рублей, сообщил в Telegram вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

В РоссииМинсельхоз предложил изменить цели госпрограммы "Земля" из-за недофинансированияЧитать подробнее

Это больше, чем предусматривалось в проекте бюджета на 2024 год, - 36,9 млрд рублей.

Выполнение мероприятий госпрограммы вице-спикер обсудил на рабочей встрече с замминистра сельского хозяйства Мариной Афониной.

"Часть бюджетных средств в 2024 году в рамках госпрограммы направят на субсидии. Так, планируется субсидировать подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ, ряда мелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв", - пишет Гордеев.

Кроме того, предусмотрено финансирование строительства и реконструкции объектов федеральной собственности, их капремонта, а также цифровизации.

Госпрограмма была разработана по поручению президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы рассчитана на период с 2022 по 2031 годы. За этот срок необходимо вернуть в сельхозоборот более 13 млн га земель, а также получить достоверные и актуальные сведения о количественных характеристиках и границах всех земель сельскохозяйственного назначения.

По данным Росреестра, площадь земель сельхозназначения в стране составляет 379 678 400 га.

Алексей Гордеев Росреестр Госдума Марина Афонина Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

Началась подготовка к возобновлению промысла байкальского омуля

В Челябинске чиновника Минприроды арестовали по делу о взятке

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Все канатные дороги и трассы курорта "Эльбрус" закрыли из-за непогоды

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования
Военная операция на Украине

Шойгу сообщил, что ВСУ с начала ноября потеряли почти 14 тыс. человек

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ
Пожар в торговом центре в Кемерове

Управляющая "Зимней вишней" освобождена от наказания в виде лишения свободы

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Новак допустил рост доли нефти из трудноизвлекаемых запасов с 30% до 70% к 2050 году

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году

Крым рассчитывает принять 5 млн туристов в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });