Минсельхоз предложил не отменять деление земель по целевому назначению

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России могут отказаться от обсуждаемого уже более 10 лет плана по введению зонирования земельных участков вместо действующего принципа их деления по целевому назначению на категории.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с межведомственной перепиской, это следует из письма министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева президенту Владимиру Путину.

По его словам, министр просит снять с контроля поручение от 26 октября 2012 года, которое предусматривает доработку и принятие закона, направленного на изменение порядка определения правового статуса земельных участков. Речь идет о переходе от деления земель на категории к территориальному зонированию, в соответствии с которым правовой режим использования земель будет определяться без учета их целевого назначения.

Законопроект разрабатывает Росреестр. Первоначальный срок исполнения поручения - 1 февраля 2013 года. Затем он многократно продлевался и теперь установлен на 27 августа 2026 года с предоставлением промежуточного доклада до 1 декабря 2023 года.

"Вместе с тем предлагаемое нормативно-правовое регулирование не учитывает ценность земель сельскохозяйственного назначения как особо охраняемого невосполнимого и невозобновляемого природного ресурса и основного средства производства в сельском хозяйстве", - говорится в письме Патрушева. Он напомнил, что поручения об обязательном сохранении института деления земель на категории по целевому назначению, установлении на законодательном уровне дополнительных механизмов их защиты от выбытия из оборота содержатся также в решениях Совета безопасности России.

Кроме того, Минсельхоз в настоящее время реализует госпрограмму вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель, повышения доступности земельных ресурсов для сельхозпроизводителей.

Минсельхоз обеспокоен тем, что отмена деления земель на категории по их целевому назначению создаст риски неконтролируемого и непрогнозируемого сокращения площадей земель сельхозназначения. Позиция ведомства согласована с Росреестром, говорится в письме.

По словам источника, письмо Патрушева президенту получило положительную резолюцию.

По данным Росреестра, на 1 января 2022 года площадь земель сельскохозяйственного назначения в России составляла 379 млн 678,4 тыс. га. По сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 1 млн 092,5 тыс. га. Наибольшее сокращение отмечено в Кировской области - на 420,6 тыс. га, Пермском крае - на 291,8 тыс. га, Калужской области - на 171,1 тыс. га, Костромской области - на 85,5 тыс. га. Площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения составила 197 млн 746,9 тыс. га, из них 116 млн 189,4 тыс. га находились под пашней, 1 млн 241,1 тыс. га - под многолетними насаждениями, 18 млн 711,2 тыс. га - под сенокосами, 57 млн 210,6 тыс. га - под пастбищами, 4 млн 394,6 тыс. га - под залежными землями.