Выезда из России в Грузию ожидают уже 1633 грузовика

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Со стороны России в ожидании выезда в Грузию скопилось уже 1633 грузовика сообщает сайт центра организации дорожного движения Северной Осетии со ссылкой на данные электронной очереди.

Военно-Грузинская дорога из-за непогоды перекрыта для грузовиков с воскресенья. Утром 19 ноября дорогу закрыли для грузовиков, а вечером того же дня движение запретили для всех видов транспорта. Утром в понедельник открытия дороги ожидали порядка 600 грузовиков.

21 ноября вечером дорога была открыта для движения легкового транспорта, но менее чем через два часа ее снова закрыли.

Сотрудники МЧС развернули мобильные пункты обогрева вблизи пункта пропуска.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий с Россией не только Грузию, но и Армению.