Минэкономразвития готовит предложения по улучшению делового климата в туризме

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития готовит новый пакет предложений в рамках дорожной карты трансформации делового климата в туризме, сообщил представителям турбизнеса глава ведомства Максим Решетников на форуме "Путешествуй!"

"Ряд мероприятий в рамках дорожной карты мы уже реализовали, и сейчас готовим следующий пакет. Он включает инициативу по разграничению ответственности между туроператором, турагентами и третьими лицами. Согласовываем с коллегами из федеральных ведомств проект постановления по оптимизации электронной путевки, по составу вносимой информации, и рассчитываем, что в третьем квартале это будет принято", - сообщил он.

Еще одно новшество касается передвижения туристических автобусов.

"Предлагается добавить изменения в закон о безопасности дорожного движения, чтобы туристические автобусы могли осуществлять движения по выделенным полосам и парковаться вблизи объектов туристического показа", - сказал министр.

По его словам, уже разработаны и внесены в правительство акты по введению невозвратных бронирований в гостиницах, а также по расширению перечня документов при заселении в гостиницу, в том числе, загранпаспорту, QR-коду паспорта, военному билету и водительскому удостоверению.

Решетников напомнил, что встречи с турбизнесом уже стали регулярными. Год назад такой диалог состоялся на форуме "Путешествуй!", а в декабре 2023 года - на юбилее Российского союза туриндустрии.

"Благодаря таким встречам, мы с вами достаточно подготовились и запустили электронную путевку для туроператоров-выездников, на очереди туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма. Также мы запустили механизм оплаты иностранцами услуг в России, так называемую "карту туриста". Мы сформировали такую возможность и теперь договариваемся с каждой страной", - напомнил он.

Среди реализованных инициатив глава Минэкономразвития отметил также создание фотобанка для турфирм и расширение перечня услуг отелей, которые не облагаются НДС.