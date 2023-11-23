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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Судно "Спарта II" вернулось на линию в Калининград после короткого ремонта

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Универсальный сухогруз "Спарта II" вновь вышел на морскую контейнерную линию Санкт-Петербург - Калининград после прохождения планового ремонта в рамках промежуточного освидетельствования ФАУ "Российское классификационное общество", сообщила пресс-служба оператора линии ООО "Оборонлогистика".

Ремонт проводился на ЗАО "Канонерский судоремонтный завод" в Санкт-Петербурге с 10 ноября. Произведено техническое обслуживание всех механизмов судна, в том числе грузовых кранов и винторулевого комплекса. Кроме того, на судне установлен новый современный комплекс связи, работающий с российской спутниковой группировкой.

Краткосрочное отсутствие "Спарты II" не привело к заметному снижению грузоперевозок между Петербургом и Калининградом: другие суда "Оборонлогистики", работающие на Балтике, взяли нагрузку на себя, отмечает пресс-служба.

Судно "Спарта II" задействовано на линии Петербург - Калининград с октября 2022 года, имеет грузовой трюм и палубы для размещения контейнеров и накатной техники. Наличие судовых кранов и кормовой рампы позволяет осуществлять грузообработку как вертикальным, так и горизонтальным способом. При максимальной загрузке "Спарта II" имеет дедвейт 8 тыс. тонн.

Значимость калининградской морской линии повысилась после того, как Литва ввела с середины 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. Перевозки по железной дороге идут в объеме установленных квот на отдельные категории грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало ноября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали порядка 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Петербург
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