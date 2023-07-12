Паром "Балтийск" вышел на линию Усть-Луга - Калининград под управлением нового оператора

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Отремонтированный паром "Балтийск" начал работать на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград" под управлением ФГУП "Росморпорт", сообщила пресс-служба компании.

Паром "Балтийск" ранее работал под управлением оператора ООО "Оборонлогистика". Судно будет задействовано для морской перевозки железнодорожных вагонов с грузами, говорится в пресс-релизе.

Грузовая вместимость судна позволяет перевозить от 70 до 130 железнодорожных вагонов в зависимости от типа вагонов и расстояния между сцепками. На пароме также можно перевозить до 118 фур или до 325 автомобилей (длиной до 5 м) и 12 пассажиров, которые размещаются в 6 двухместных каютах.

Паром находился в ремонте с января 2023 года. Благодаря "Балтийску" планируется увеличить объемы грузооборота на линии за счет сокращения времени ожидания доставки грузов в Калининградскую область и обратно.

За первое полугодие 2023 года паромами "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский", многофункциональными судами "Спарта" и "Спарта II", задействованными на линии "Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград", выполнен 191 рейс и перевезено 679 тыс. тонн грузов. В том числе 6,8 тыс. вагонов (груженых и порожних), 6,9 тыс. единиц накатной техники, 9,2 тыс. тонн генеральных грузов, 12,7 тыс. TEU (груженых и порожних контейнеров).

Общий объем морских каботажных перевозок в Калининградскую область и из нее за 6 месяцев 2023 года составил 1,6 млн тонн. Флот "Росморпорта" обеспечил 42% от всего объема перевозок на данном направлении, уточняет пресс-служба.

В настоящее время на линии работают паромы "Амбал", " Балтийск" "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский",

Как сообщалось, значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен, а квоты постепенно выбираются.

На конец июня этого года морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности порядка 20 сухогрузов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.