ФСБ сообщила о ликвидации в Карелии агента спецслужб Украины, готовившего теракт

Гражданин Белоруссии планировал подорвать административное здание в карельском городе Олонец

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Карелии нейтрализован завербованный украинскими спецслужбами гражданин Белоруссии, готовивший теракт.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг, завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения являлся членом запрещенного в республике националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

По данным ФСБ, "агент украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона".

"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий г. Олонца", - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что при задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб "и в ходе боестолкновения был нейтрализован".

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производства Великобритании), электродетонатора М-6 (производства США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему, информирует ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Карелии в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 30 и ч. 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, сообщили в спецслужбе.