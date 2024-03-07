Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:29

ФСБ сообщила о ликвидации в Карелии агента спецслужб Украины, готовившего теракт

Гражданин Белоруссии планировал подорвать административное здание в карельском городе Олонец

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила, что в Карелии нейтрализован завербованный украинскими спецслужбами гражданин Белоруссии, готовивший теракт.

Как заявили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг, завербованный гражданин Белоруссии 1974 года рождения являлся членом запрещенного в республике националистического формирования "Полк имени Кастуся Калиновского" и находился в межгосударственном розыске.

По данным ФСБ, "агент украинских спецслужб осуществлял сбор и передачу информации в отношении объектов транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона".

"Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий г. Олонца", - сообщили в ЦОС.

Там добавили, что при задержании преступник открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам спецслужб "и в ходе боестолкновения был нейтрализован".

Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

На месте происшествия изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производства Великобритании), электродетонатора М-6 (производства США) и бытового таймера, а также пистолет Макарова и боеприпасы к нему, информирует ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Карелии в связи с инцидентом возбудил уголовное дело по ч. 1 статьи 30 и ч. 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, сообщили в спецслужбе.

Карелия ФСБ Украина Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД потребовал от посла США прекратить содействие нежелательным НКО

В Казанском танковом училище случился пожар из-за неисправной проводки

Акционеры Polymetal одобрили продажу российских активов

"Газпром" в российском суде хочет взыскать $935 млн с польской Orlen

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

РЖД завершили восстановительные работы на ж/д мосту под Самарой после ЧП

Минобороны РФ заявило о поражении шести дронов ВСУ над тремя регионами за ночь

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность вновь объявили в Курской области

Система ПВО сбила два дрона ВСУ над Тульской областью

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД РФ объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });