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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

С жены Дмитрия Ананьева взыскали в его конкурсную массу 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в конце октября решил взыскать в конкурсную массу бывшего главы Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева 1,9 млрд рублей, $59 млн и 8,5 млн евро.

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Как следует из определения суда, размещенного на сайте 22 ноября, суд признал недействительными банковские операции по перечислению Ананьевым в пользу своей супруги Людмилы Ананьевой денежных средств со счетов, открытых в банке "Возрождение" и Промсвязьбанке. Суд применил последствия недействительности сделки и решил взыскать с Людмилы Ананьевой эти средства.

Дело рассматривалось по поступившему в суд 22 сентября 2021 года заявлению ООО "Левит" - кредитора экс-банкира.

Девятый арбитражный апелляционный суд 24 октября 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 29 июня частично удовлетворил иск ПСБ, решив взыскать с его экс-совладельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также ряда бывших топ-менеджеров 91,2 млрд рублей из требуемых 243,2 млрд рублей.

Суд первой инстанции 29 июня 2022 года решил солидарно взыскать в пользу ПСБ с братьев Ананьевых, а также компании Promsvyaz Capital B.V. 91,2 млрд рублей убытков: с Алексея Ананьева - в пределах 91,2 млрд рублей, с Дмитрия Ананьева - в пределах 89,7 млрд рублей, с Promsvyaz Capital B.V. - в пределах 23,1 млрд рублей.

В апреле 2023 года кассационный суд оставил решение в силе.

Иск был заявлен на сумму 282,2 млрд рублей, однако позднее требуемая сумма была сокращена до 243,2 млрд рублей.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 года, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора. Позднее ПСБ перешел в собственность Росимущества. На базе кредитной организации в дальнейшем был создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа.

В июне 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Дмитрия Ананьева. Суд тогда ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил в его реестр кредиторов долг перед "Настюшей" в размере 2,9 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд рублей основного долга.

Арбитражный суд Московского округа 30 июля 2020 года подтвердил законность этого решения. Верховный суд России 26 октября 2020 года отказал Дмитрию Ананьеву в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций.

Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по заявлению "Настюши" признал Дмитрия Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

На 23 ноября, назначено заседание по проверке обоснованности заявления ПСБ о банкротстве Алексея Ананьева.

Арбитражный суд Москвы Настюша Промсвязьбанк Людмила Ананьева Дмитрий Ананьев
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