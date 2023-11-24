В Кремле надеются, что нового железного занавеса не возникнет

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются, что планы соседних стран, в том Норвегии и Литвы, закрыть границу с Россией не приведут к созданию нового "железного занавеса".

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать намерения Норвегии и Литвы вслед за Финляндией закрыть границу с Россией и сравнили это с новым "железным занавесом".

"Пока, наверное, преждевременно об этом говорить, много разной агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет", - ответил Песков.

18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта пропуска на границе с Россией, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. 22 ноября Финляндия решила закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища не уменьшается. Агентство Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex пообещало усилить контроль за границей Финляндии и России.