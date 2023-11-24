Власти Херсонской области отменили режим ЧС, введенный из-за разрушения ГЭС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный 6 июня после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, отменен, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Как написал губернатор в своем телеграм-канале, ликвидация основных последствий подтопления завершена. Полностью освобождены от воды 22 населенных пункта. Восстановлена связь, почти полностью - газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населенных пунктах. Электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах, отсутствует в семи из-за постоянных обстрелов. В ряде городов и сел, питавшихся от Каховского водохранилища, пробурены новые артезианские скважины.

Для оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 миллионов рублей.

Разрушение Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня разрушились задвижки, а следом и другие строения Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению Днепра - из Каховского водохранилища, которое расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. В Москве обвинили в произошедшем украинскую сторону, возбуждено дело о теракте.

Затопленными оказались 23 населенных пункта. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализированы были 175, около 9 тысяч жителей эвакуировали в безопасные места.

Каховская гидроэлектростанция работала с 50-х годов. Она обеспечивала регулирование стока Днепра для питания электроэнергией, орошения и водоснабжения засушливых южных районов и навигацию от Херсона до Запорожья. От нее начинается Северо-Крымский канал, обеспечивавший днепровской водой полуостров.