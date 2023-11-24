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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Минпросвещения РФ разработает поурочное планирование к каждому школьному курсу

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в планах у министерства создать учебники по всем школьным предметам и внедрить по каждому из них поурочное планирование уроков.

"Нам нужно время, чтобы появились по всем предметам государственные учебники. Как только это произойдет, как я уже сказал, будет под них календарное планирование и будет уже четко и ясно для всех родителей, прежде всего, что в каком классе изучается, сколько времени, как организовано домашнее задание", - сказал Кравцов на встрече с учителями истории в РГПУ им. А.И. Герцена в пятницу.

Министр напомнил, что планируются к выходу государственные учебники по литературе, русскому языку, географии, основам безопасности и защиты Родины, обществознанию, по истории для 5-9 классов.

"То есть это те шесть предметов, которые в законе прописаны, как защищенные предметы, по которым утверждены федеральные программы, обязательные для реализации во всех школах", - подчеркнул Кравцов.

Он также напомнил, что по остальным предметам школы могут работать по федеральным программам, а если они разрабатывают свои, то они должны быть не ниже уровня установленного в этих программах.

В 2022 году был принят закон о единых программах и государственных учебниках в школах. К началу этого учебного года появились первые государственные учебники для 10-11-х классов по истории России под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова и по всеобщей истории под редакцией историка Александра Чубарьяна.

Сергей Кравцов ранее говорил о том, что в планах подготовить учебники по всем предметам до конца 2025 года.

Минпросвещения РФ
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