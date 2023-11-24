Количество часов по истории в российских школах увеличат в 5-9 классах

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что количество часов, отведенных на историю в основной школе (5-9 класс), увеличится.

"Увеличится количество часов на историю в основной школе" , - сказал Кравцов на встрече с учителями истории в РГПУ им. А.И. Герцена в пятницу.

Помощник президента РФ Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что в ближайшее время планируется внедрить региональную историю в дополнение к всеобщей истории и истории России.

В 2022 году был принят закон о единых программах и государственных учебниках в школах. К началу этого учебного года появились первые государственные учебники для 10-11-х классов по истории России под редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова и по всеобщей истории под редакцией историка Александра Чубарьяна.